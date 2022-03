Hinnad kipuvad muinsuskaitsjate eest ära jooksma

«Hinnad jooksevad eest ära, tarned viibivad, ehituskalkulatsioonid on aga kõik varem tehtud,» rääkis Anne Kivi. «Näiteks Suure-Jaanis oli juba möödunud aastal raskusi katusekivide tarnega, sest seal oli tarvis piibrisaba kivi. Kõige vajaliku kättesaamiseks on ehitusfirmadel nüüd tarvis veel rohkem tööd teha ja teine asi on see, kui kõrgele on tõusnud hinnad.»