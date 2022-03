«Maa-, õhu- ja veemärke vaadates on minu prognoos, et nüüd hakkavad meie juurde jõudma ka need põgenikud, kellel on kohe omavalitsuse abi vaja,» ütles Põhja-Sakala vallavanem Jaak Raie ja lisas, et seni on tegeldud põgenike saabumiseks valmistumisega.