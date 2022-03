Viljandlased panustasid medalivõitudega Eesti üldvõitu Balti meistrivõistlustel

«Kolm isiklikku rekordit ja kõrgushüppe tulemus 2.13 – lihtsalt fenomenaalne,» tunnustas 17-aastast Hantsonit tema siinne treener Ants Kuusik. «Ühtlasi purustas ta Viljandimaa U-18 vanuseklassi kõrgushüppe rekordi ning arvestades, et ta on 17-aastane, on tal aega seda veel ülespoole viia.»