Lossi tänava antikvariaat andis järje üle Raamatukoile

Sümboolselt emakeelepäevale planeeritud avamise käigus said kõik kohaletulnud ka ise käed külge lüüa: nii mõnigi Raamatukoi just vanadele raamatutele mõeldud riiul oli tühi ning enne pidulikku sinise lindi läbilõikamist said kõik raamatusõbrad sületäie köiteid, et need uue poe letile ritta sättida. Arvestatav osa neist teostest, mida Mai Palol mitu nädalat väldanud tühjendusmüügiga ei olnud õnnestunud maha müüa, kolis juuretiseks Raamatukoisse, lisaks on seal koha leidnud Viljandi raamatusõpradele hästi tuntud Mai Palo poe silt.