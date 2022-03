Peokohad on rõõmsad piirangute lõppemise üle, kuid muretsevad külastatavuse pärast

Viljandis kõige kauem tegutsenud ööklubi Club Lounge juhataja Julia Baskakov sõnas, et pani esmaspäeval pärast valitsuse teadet reklaami üles ning esimene pidu tuleb reedel. Ta ei osanud hinnata, kas valitsus jäi oma otsusega hiljaks või tegi selle liiga vara. "Valitsusel on statistika silma ees, mul ei ole. Neil on õigus otsustada, millal lahti teha," lausus ta.

Klubi on avamiseks valmis ning töötajad on juhataja sõnul olemas. "Inimestel on vaja raha. Nad on oodanud seda hetke, millal tuleb start ning nad saavad tööle tulla ja raha teenida."