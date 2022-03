Viljandi pakub elanikele toidujäätmete kogumiseks kompostreid ja mahuteid

Keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel ostab linnavalitsus biojäätmete liigiti kogumiseks 500 kodukompostrit, mis mahutavad 280 liitrit, ja 150 kogumismahutit mahutavusega 140 liitrit. Need jaotatakse linlastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi, ning linna korteriühistutele.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Villem Kutti ütles, et aprillis hakkab Viljandis kehtima uus korraldatud jäätmeveo leping ning sellest lähtudes peavad kõik need majapidamised ja kortermajad, kes oma territooriumil ise jäätmeid ei komposti, hakkama eraldi konteineriga biojäätmeid liigiti koguma. "Köögi- ja sööklajäätmed tuleb kompostida oma kinnistul, anda üle jäätmevedajale või viia Viljandi jäätmejaama," lisas Kutti.

Kompostrid ja kogumismahutid jagatakse nendele linlastele, kes selleks taotluse esitavad. Linnavalitsus hakkab taotlusi vastu võtma 21. märtsist keskkonna Spoku kaudu . Taotleda on võimalik kas ainult kompostrit või kogumismahutit.

Kompostrit on võimalik küsida üksik- või kaksikelamule või kuni nelja korteriga elamule. Üksikelamu kohta on võimalik kasutusse saada üks komposter, kaksikelamu või kuni nelja korteriga korterelamu kohta kaks kompostrit.

Kogumismahutit on võimalik taotleda üksik- või kaksikelamule või korterelamule. Üksik- või kaksikelamu või kuni kaheksa korteriga elamu kasutusse on võimalik saada üks kogumismahuti, alates üheksa korteriga elamust kaks kogumismahutit ja üle 24 korteriga elamule kolm kogumismahutit. Kohumismahutit on võimalik taotleda ka korteriühistul.