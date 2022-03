Neljapäeval saab Sakala keskusesse Ukraina põgenikele annetusi viia

Linnavalitsus on kokku pannud nimekirja esemetest, mida juba siia jõudnud põgenikel võib enim tarvis minna. Need on pesemisvahendid, hambaharjad ja hambapastad, käterätid, saunalinad, voodipesu ning tekid ja padjad. Toiduainetest oodatakse kiirnuudleid, -putre ja -suppe, müslibatoone, küpsiseid, kohvipulbrit, teed ja kõrremahla. Lisaks palutakse tuua imikutele piimasegusid, püreetoite (eelistatavalt tuubides) ning lutte ja lutipudeleid. Linnavalitsus palub, et annetuspunkti toodaks ainult uusi asju.