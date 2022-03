Sündide arv kukkus aastaga nii Viljandimaal kui Eestis

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti veebruaris Eesti perekonnaseisuasutustes 859 sündi. Ilmavalgust nägi 443 tüdrukut ja 416 poissi. Eelmise aasta veebruaris registreeriti 993 sündi. Viljandimaale lisandus kuuga 30 last.

Sündide arvu vähenemist tuli nentida ka jaanuaris, kui Viljandimaal tuli ilmale 31 ning Eestis 905 last. Aasta varem sündis maakonnas 33 ja kogu riigis 947 last.

Mullu sündis Viljandimaal 411 last, mis tähendab, et ühe kuu keskmine on 34 vastsündinut.