Tarneraskuste tõttu ei jõua väetis kohale, see võib kaasa tuua ikalduse

Mustla lähedal tuhandel hektaril teravilja, rapsi ja maisi kasvatav Kalev Nurk rääkis, et osa väetist peaks tulema Venemaalt ning kas see sealt tõepoolest kohale jõuab, on võimatu arvata. Ettevõtte juht lausus, et kui väetis jääbki saamata, on viljakasvatuse tulusus väga küsitav, sest saak võib jääda kuni poole väiksemaks.

Kalev Nurk nentis, et ehkki sisendite hind on meeletult tõusnud, tuleb põldu ikka harida ja taimekaitset teha. Peale väetise on mehiselt kallinenud tagavaraosad ning mõni firma ütleb, et vääramatu jõu tõttu ei saa ta neid üldse pakkuda. Kalev Nurk prognoosis, et sügisel ronib ka teravilja omahind väga kõrgele ning terendamas on suur kahjum.