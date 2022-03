Ugala teater kinkis sadadele rahvaraamatukogudele juubelilauliku

Ugala teater koos Viljandi linnaraamatukoguga on võtnud teatrikuul nõuks kinkida kõikidele rahvaraamatukogudele, mida on Eestis 488, oma 100. aastapäevaks koostatud lauliku. See koosneb Ugala lastelavastuste lemmiklauludest läbi aastakümnete ja kannab pealkirja "See on tõeline võlujõud".