Anu Raud: kõige õnnelikumat inimest kohtasin ma Ukrainas

KORD nooremana ja uljamana sai ette võetud pikem reis rahvakunsti praktika raames. See oli käsikäes Lvivi kunstiakadeemia õppejõududega Ukrainas. Rändasime hutsuuli küladesse, et selle kandi elulaadi, mustreid ja värve lähemalt näha ja tundma õppida. Minuga oli kaasas seitse üliõpilast, Lvivi grupp oli veidi väiksem. Aga tänu neile, kohalikele ukrainlastele, pääsesime me sellele elule nii lähedale.