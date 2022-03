Auhinnaküpsis läks Kaie Mölterile

Keeletoimetajad arvavad, et Kaie Mölter on nii Keeletoimetaja Küpsist kui ka muidu küpsist väärt, sest teab väga hästi, mis on sõnade väärtus. Ta valib neid hoolikalt, jätab ennemini ütlemata, kui ütleb ülearu. Ometi saab kõik öeldud, lausete vahele jäävas õhus joonistub välja iga lugeja enda arusaam. Tal on väga suur sõnavara ja ilmekas väljenduslaad.

Keeletoimetaja Küpsise saab Kaie Mölter eelkõige persoonilugude eest, sest näeb nendega kord rohkem, kord vähem vaeva, aga neid lugedes on ikka tunne, et need on tulnud ludinal, mõnuga. Tema tekst on sorav, ilusas lihtsas keeles, ülearuse vahuta. Ta leiab ikka toredaid kujundeid – ühesõnaga, ta on väga hea jutustaja ja see on tõeline anne. Tema head jutustamisoskust ja ilmekat häält kuuleme tihti ka raadioeetris.