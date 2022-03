Külili paiskunud veok sulges maantee

Tee on sündmuskohal suletud, sest Valgevene numbrimärkidega külili autost mööda pääseda pole võimalik ning pole teada, kaua kulub aega, et tee liikluseks taas avada. Koormaks olnud vatt pidi jõudma ühte Viljandi tekstiiliettevõttesse.

Politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri Viljandi välijuht Janar Ressar ütles, et rekajuht kaotas juhitavuse poolhaagisega veoauto üle ja see läks sõiduteel ümber. Koormaks olevad vatiinipakid paiskusid õnnetuspaigale laiali. Avarii tõttu seiskus kogu liiklus sel teelõigul.

"Autojuht raskelt õnneks viga ei saanud, talle anti esmaabi ning viidi jaoskonda, kus talle tehakse kainuskontroll," lausus Ressar. "Autojuht ise ütles, et talle oli keegi vastu sõitnud, mistõttu tõmbas ta reka teeserva, ja seal kaotaski ta masina üle kontrolli."

Õnnetuse täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

Päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et päästjad peatasid kütuselekke ning hoolitsesid õnnetuspaiga turvalisuse eest. Ta lisas, et sõiduki eemaldamine on eeskätt selle omaniku töö ning päästjad jälgivad ohutust.