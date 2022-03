Apsud, mis ei jäänud kahe silma vahele

Iga keeletoimetaja teab, et kui üks viga tahab trükki jõuda, siis sinna ta jõuab. Et Sakalas kontrollib keelt neli inimest, on vigadel vähe võimalusi, aga nad on leidlikud ja teisalt öeldakse ka seda, et üks ajaleht väikse trükiveakuradi kabjahoobita pole õige ajaleht.