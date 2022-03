Viljandi Rotary klubi toetas Ternopili 3000 euroga. Eesti klubid korjavad raha kiirabiautode ja veokite ostmiseks

"Meie toetus on just praegu oluline," lausus Viljandi Rotary klubi president Kaarel Lehtsalu. "See on adresseeritud täpselt saajale ning võib päästa palju elusid."

Suurte rahvusvaheliste organisatsioonide abi jõuab Lehtsalu sõnutsi sõjakoldesse hiljem, sest nende tegutsemine võtab veidi rohkem aega. "Praegu on aga iga minut oluline."

Viljandi klubi rahalist toetust on ukrainlastel Lehtsalu ütlemist mööda plaanis kasutada peamiselt riigisisese rände toetamiseks ning osta selle raha eest esmatarbekaupu, toitu ja ravimeid. "Iga päev suundub Ternopili tuhandeid sõjapõgenikke Kiievi ümbrusest ja mujalt, kus ei ole enam turvaline, ning abivajajate hulk aina suureneb."

Viljandi Rotary klubi edasine tegevus ongi Lehtsalu sõnutsi seotud Ukrainaga. "Kogume rahalisi toetusi ettevõtetelt ja eraisikutelt Rotary klubi Ukraina abiprojekti jaoks."

Abiprojekt on loodud koostöös mittetulundusühinguga Slava Ukraini. "Saadav abi on suunatud lahingumeedikutele, rünnaku all olevate linnade haiglatele ja varjendeis viibivatele elanikele," täpsustas Lehtsalu.

Ternopil asub Lääne-Ukrainas ja seal on olukord Lehtsalu andmete kohaselt üsna rahulik, sest sinna pole otsene lahingutegevus jõudnud. Ternopili Rotary klubi keskendub praegu sellele, et pakkuda turvalist ja võimalikult hästi varustatud vahepeatust lääne poole liikuvatele sõjapõgenikele, keda kohalikus Barvinoki sanatooriumis toidetakse, majutatakse ja vajadusel ka ravitakse. Seni on jagunud kaupa, mida annetatud raha eest osta, ning Ternopili Rotary klubi annab oma tegevusest ka jõudumööda sotsiaalmeedias ülevaateid.

Eesti Rotary abiprojektiga on Ukraina heaks kogutud juba umbes 250 000 eurot. Seni kohale toimetatud kümme kiirabiautot olid pärit Soomest ja Taanist. Toetajate abiga on plaanis soetada veel 20 kiirabiautot, 20 kaubikut ja 20 kastiautot ning 5000 meditsiiniabi- ja 100 000 toidupakki, mille toimetavad kohale vabatahtlikud.

Sõidukeid kohaletoimetavate vabatahtlike nimesid ei soovinud Kaarel Lehtsalu turvalisuse kaalutlustel avaldada.