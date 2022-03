Galvi-Linda tootmismahtu sõda praeguseks otseselt mõjutanud ei ole, kuid on märgata, et eraisikud ja väikeettevõtted ostavad asju, mida ukrainlastele saata.

Viljandis õmblustooteid valmistav aktsiaselts Galvi-Linda on üks Eesti kaitsetööstuse liidu asutajaid, kelle toodangust enamiku moodustab militaarvarustus. Äsja kinnitati ka suured välisriikide kuulivestide tellimused seoses Ukraina sõjaga.

Sadakonna töötajaga aktsiaseltsi juhataja Marge Laiõunpuu ütles reede lõuna paiku, et tal oli just tunniajane kõne ning see otsus sai tehtud. Tootmisesse läheb tuhandeid kuuliveste.