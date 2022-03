Ettevõtjate surve tõi riigilt kõnnitee ehituseks 90 000 eurot

Reinu tee ääres kulgeb kõnnitee kesklinna piirilt trükikoja hooneni ning seejärel Espaki kauplusest linnapiirini, aga vahepeal tuleb jalakäijatel nuputada, kus liikuda nii, et autodele ette ei jääks.

Viljandi linn saab riigilt ettevõtluse arendamiseks ligi 90 000 eurot, et rajada Reinu teele puuduolev kõnniteelõik. Sel aastal aga tõenäoliselt ehitamiseni ei jõuta ning abilinnapea meelest on põhjust rõõmustada, et algavaks suveks pole Viljandisse suuri teetöid kavandatud.