Nõia käsilane, kel on isiklik seismograaf

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi, olen tähele pannud, et aasta linnuks valitakse enamasti liik, keda on kas vähe uuritud või kes on ühel või teisel moel ohustatud. Kuidas on lood metskurvitsaga?

Metskurvits on fookuses pigem seepärast, et tema kohta pole kuigi palju teada. Ta on selline müstiline, salapärane tegelane, keda just sageli ei kohata. Me teame, et ta on meie metsades olemas, aga kui palju teda seal on ja mis asju ta seal täpselt ajab, seda me väga hästi ei tea.