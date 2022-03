Ähvardused viisid tingimisi vabaduses viibiva mehe türmi

18. veebruaril leidis Tartu maakohtu Viljandi kohtumajas aset istung, kus kokkuleppemenetluses mõisteti süüdi 55-aastane Valeri, kes 2020. aasta suvel oli ähvardanud kaht inimest tapmise ja kehavigastuste tekitamisega, sest on alust karta ähvarduse täideviimist.

Süüdistuse kohaselt ähvardas Valeri kaht inimest maja aias, kui ütles ühele "Tapan su ära" ning teisele "Ma lõikan su ära, kui sa mulle ette satud". Kannatanud leidsid, et on alust karta ähvarduste täideviimist, sest Valerit on karistatud isikuvastaste kuritegude toimepanemise eest.