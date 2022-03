Põllumeestele jagatakse taas toetust, kuid esikohale on tõstetud keskkonna säästmine

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) annab teada, et ettevõtjad saavad tulemuslikkuse parandamiseks 17. märtsini investeeringutoetust taotleda, ent selle saamise tingimustes on tehtud hulk muudatusi.

"Näiteks on oluliselt muutunud taotluste hindamise põhimõtted ja eelistatud on investeeringud, mis panustavad keskkonnasäästlikesse lahendustesse," märkis PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu.