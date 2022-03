Sakala malev korraldab nädalavahetusel lahinguid imiteerivaid õppuseid

Kaitseliidu Sakala malev korraldab reedest pühapäevani Viljandimaal õppused, et valmistuda suurõppuseks "Siil". Mulgi ja Põhja-Sakala vallas on muu hulgas plaanis paukmoonaga lahinguimitatsioonid, ent Kaitseliidu kinnitusel kestavad need lühikest aega ja elanikke kuigivõrd häirida ei tohiks.