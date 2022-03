Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull rääkis, et viljandlased on pakkunud elamisi, mis asuvad erinevates linnaosades ning nende hulgas on nii kortereid, tube kui ka terveid majaosi.

«Pakkumise teinud inimesed on valmis põgenikke kohe majutama. Tegemist on näiteks korteritega, kus ise sees ei elata või elatakse harva ning majadega, millest kasutatakse ainult ühte osa,» selgitas Kull. «Neljapäevase seisuga aga ei ole veel ükski pakkumine kasutusse läinud. Need üksikud sõjapõgenikud, kes on Viljandis juba kohal, on leidnud endale ise peatumispaigad. Neid on näiteks mõni sõber või sugulane juba ees oodanud.»