Imikuga sõjast pagemine ehk 2000 ränka kilomeetrit

«Eestlased on meid siin suurepäraselt vastu võtnud. Oleme kõigile, kes on meid aidanud, väga tänulikud. Igatseme kodumaale, aga siin on praegu turvalisem,» sõnas Oksana Lohvinova, Sofiia ema, Vita ämm ja Timuri vanaema. Odessa lähedalt sadamalinnast Južnest otsustati pageda, sest seal pommitati, pidevalt olid õhuhäired ja olukord muutus aina pinevamaks.