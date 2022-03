Tagaotsitav nõudis autoriõigustele viidates oma foto uudisest eemaldamist

Kraav kirjutas Facebooki kaudu Sakalale, et kuna tagaotsimiskuulutuses kasutatud ID-kaardi foto autor on tema ise, keelab ta Sakalal selle avaldamise ja lubas foto loata kasutamise pärast kohtusse minna.

"Neile mentidele ma andsin kunagi loa," kirjutas Kraav, kes kasutab Facebookis oma profiilipildina tuntud Ameerika näitleja Jason Stathami töödeldud fotot. "Aga ei mäleta, et teile oleks andnud. Teil pole õigust minu isiklikke andmeid oma ajalehes kajastada ja see pilt on ka isiklik. Ma pole kohtus käinud ja äkki ma pole üldsegi süüdi?! Teie väljaanne laimab mind avalikult ja kasutab minu isiklikke andmeid."