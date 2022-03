Teearu Grupi juhi Andres Agukase seletusel on tegu vääramatu jõuga, mille eest lepingutäitjat ehk ehitusfirmat vastutama panna ei saa. Suurimaks mureks kujuneb algaval suvel kõikjal tee-ehituses bituumeni defitsiit. See naftast valmistatud ja asfalditootmiseks ülioluline materjal on Eestisse jõudnud suuresti Venemaalt. Kestva Ukraina sõjaga kehtestatud Venemaa majandusisolatsioon ei lase sealt aga rohkem materjali tuua ning ka nafta hind on kerkinud rekordtasemele.