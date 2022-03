Nädalavahetusel mõõtsid päästjad veekogudel jääd. Viljandi järve jääkaane paksus on umbes 30 sentimeetrit ning seal on veel ohutu liikuda. Meeles tuleb pidada, et jääolud võivad märtsipäikese ja vihma käes muutuda tundidega.

Päikesekiired sulatavad veekogudel jääd väga kiiresti ja nii võib hommikul järvele läinud kalamees pärastlõunal avastada, et tagasitee asemel on kalda ääres vaid vesi. Viljandimaal pole jääle mineku keeldu veel kehtestatud, Lääne-Eestis on see juba välja hõigatud.