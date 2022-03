Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid pälvisid Maryn-Liis Rüütelmaa ja Liisbeth Kala

Kultuuriakadeemia tantsuteooria õpetaja ja tantsukunsti õppekava programmijuhi Kai Valtna sõnul on Maryn-Liis Rüütelmaa Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi väärikas laureaat. "Õppijana on Maryn-Liis intelligentne ja uudishimulik, inimesena sügav ja särav. Berliini kaasaegse tantsu ja etenduskunstide festival "b12", kuhu Maryn-Liis plaanib stipendiumiraha eest end täiendama minna, annab võimaluse edasi liikuda kehatunnetuslikes ja -väljenduslikes otsingutes, millele noor andekas koreograaf ja tantsuõpetaja pühendunud on."