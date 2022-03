Seakasvatussektor on raskustes. Kuigi sealiha hinnad näitavad stabiliseerumise märke, on see üks vähestest sektoritest, kus hinnad püsivad tunduvalt madalamal, kui olid enne ­COVID-19 pandeemiat. Seda mõjutab üleilmsetel turgudel valitsev ebasoodne olukord, mille tõttu sealiha pakkumine Euroopa turul on suur. Samuti on seakasvatus üks enim sisseostetavast söödast ja selle hinnast mõjutatud sektoreid – sööda hind moodustab enam kui poole seakasvatuse kuludest. Arvestades, et teravilja hinnad püsivad kõrgel ja lisaks on kasvanud muud kulud, eelkõige energia hinnad, on sektori jätkusuutlikkus ja sissetulekud väga suure surve all.