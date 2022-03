Sel talvel on 18 autoomanikku, kelle sõiduk on löökaugust läbi sõitmise tõttu viga saanud, pöördunud linnavalitsuse poole kahju hüvitamise nõudega.

Sel talvel on Viljandi linnavalitsus löökaukude ja jää tõttu lõhutud autode omanikelt saanud rekordilised 18 kahjunõuet. Linna teedespetsialisti sõnul hüvitatakse need siis, kui juhtum on korrektselt fikseeritud.