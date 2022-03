Linnavalitsus selgitab välja abipakkumise võimalusi Ukrainast saabuvate sõjapõgenike toetamiseks

Viljandi linn on valmis sõja eest põgenevate perede vastuvõtmiseks, pakkudes majutusvõimalusi ja igakülgset abi uute oludega kohanemisel. Küll aga andis linnavalitsus pressiteate vahendusel teada, et neil võib linlaste abi tarvis minna, et varustada tühjad elamispinnad esmavajalike vahenditega nagu näiteks madratsid, voodipesu, side- ja kommunikatsioonivahendid, mööbel ja muu seesugune. Samuti oodatakse tagasisidet erinevate teenuste osutamise kohta.