Maramaa matemaatikavõistlus tuleb kolmes koolis korraga

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et Maramaa-nimeline võistlus on kindlasti üks selline väljund, mis paneb matemaatikast kui millestki reaalsest ja huvitavast mõtlema. "Matemaatika ja see võistlus arendavad tugevasti oskust lahendada ülesandeid ning kasutada kriitilist ja loogilist mõtlemist. Ja kui ma ennustada võiksin, siis tulevikus läheb neid teadmisi järjest rohkem ja rohkem vaja. See matemaatikatraditsioon on minu arvates tugevas seoses sellega, et Viljandist ja Viljandimaalt on kasvanud palju silmapaistvaid isikuid, kes oskavad näha, et matemaatika on kõigi teadmiste alustala," rääkis ta.