Viljandi linna noorte töömalev vajab üheksat rühmajuhti

Viljandi avatud noortetoa noorsootöötaja ja maleva koordinaator Liis Särg ütles, et suvise töömaleva rühmajuhiks oodatakse kandideerima kehtiva laagrikasvataja tunnistusega inimesi, kes on valmis toetama noorte igapäevatööd ning on neile tööeeskujuks.