Maailmameister saab linnalt preemiaraha

17-aastane Doris Meinbek on Viljandi gümnaasiumi õpilane. Pärast võistlust ütles ta Sakalale, et oli võistlustel saavutatud edu üle väga õnnelik ning on selle nimel pikalt trenni teinud. Ta avaldas erilist tänu oma treenerile Robert Jürimaale, aga ka vanematele ning koolile ja klassikaaslastele.