Uued on pealkirja- ja juhtlõigukirjad, osa näopiltide taga on värvi lisamiseks kasutatud kuldset ringi. Kuldne ja hõbedane jäävad edaspidigi Sakala värvideks, need sobivad hästi ka meie soliidse päisega. Küll aga loobusime pikalt kasutusel olnud punasest, sest seda tarvitavad nagunii paljud lehed. Selle asemel on meil senise ühe hõbedase ja ühe kuldse asemel neid värve mõni varjund rohkem, nii et jagub nii paberisse kui veebi. Ära on jäänud stiliseeritud jutumärgid tsitaatide juures ning muutunud veel nipet-näpet. Nii et kokkuvõttes on paberleht värskem, kuid muidu ikka vana hea Sakala.