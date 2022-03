Lillepoe meelisvärvid on kollane ja sinine

Teemu lillepoe floristid Heli Tukk (vasakul) ja Kaili Kasak töötavad lillemere keskel, 8. märts on neile aasta kiireim päev.

Täna, 8. märtsil peetakse rahvusvahelist naistepäeva. Teemu äri lillepood Viljandi turu kõrval pakub kollaseid ja siniseid krüsanteeme, mis on Ukraina lipu tooni. Poe florist Kaili Kasak ütles esmaspäeval, et üks härra oma silmarõõmule just sellised kimbud ostis.