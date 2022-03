Viljandimaa ettevõtja on aidanud ligi 30 sõjapõgenikul pageda

"Minu ettevõttes töötab kolmkümmend ukrainlast. Käesolevaks hetkeks olen suutnud tasuda 27 naise ja lapse reisikulud. Neist kõige väiksem laps on ainult ühe kuu vanune," rääkis Aavasalu, kelle sõnul on ta tänaseks katnud kõigi 27 sõjapõgeniku reisikulud. "Olen aidanud võimaluse korral nendel naistel ja lastel, kes on pääsenud Ukrainast põgenema, jõuda oma perede juurde: ostnud naistele ja lastele lennupiletid ja maksnud nende transpordi eest. Kuna olen ise väikeettevõtja, siis endal lihtsalt ei jätku enam ressurssi." Ettevõtja sõnul on ta praeguseks katnud 27 sõjapõgeniku sõidukulud 3500 euro ulatuses, kuid kindla äratuleku sooviga on nimekirjas veel vähemalt kolmkümmend inimest, kes istuvad keldrites ja ootavad abi. Suurem osa neist on lapsed ja noorukid vanuses 2–20 aastat.