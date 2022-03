Mõttest korraldada heategevuslik kontsert Ukraina toetuseks kulus asjaajamiseni pool tundi

"Tegelikult kogu ürituse korraldus sai alguse esmaspäeval: õhtul tuli mõte ja kohe kutsusin Ako kampa (Ako Lehemets – toimetus). Poole tunni pärast istus ta mu kõrval. Panime oma kõige suuremad tutvused mängu – ja kõik käis niivõrd kiiresti. Teisipäeva õhtuks olid esinejad teada. Nende artistide puhul on ühisosa see, et kõigil on väga suur tahe midagi head Ukraina jaoks teha," rääkis homme Viljandi Vabaduse platsil aset leidva heategevusliku kontserdi peakorraldaja Haldi Välimäe.

"Igaüks praegu ühiskonnas mõtleb, mis on tema võimalus Ukrainat aidata. Et mina olen muusik ja Ako on video- ja fotograaf, siis igaüks paneb praegu oma oskused tööle, sest panus rahaliselt aidata ei ole niivõrd suur, aga võimalus on oma tutvused mängu panna. Seetõttu tulevadki kõik need muusikud tasuta, omast heast tahtest kohale."