Talude registreerimine avatud talude päevale algab järgmisel nädalal

"Praegu on raske mõelda muule kui sellele, kuidas lõpetada sõda Ukrainas ja toetada hätta sattunud inimesi. Samas on oluline, et me selles muutunud maailmas ei jääks käed rüpes istuma ja ootama lahendusi, vaid tegutseksime ise aktiivselt eri valdkondades edasi endale ja teistele võimalusi luues. Avatud talude päev viib kokku toidutootjad ja -tarbijad ning tutvustab maapiirkondades avanevaid tegutsemisvõimalusi. See on oluline suvesündmus, mis tänavu uutes oludes ilmselt suunab paljud külastajad mõtlema sellele, kui oluline on kohalik toit ja mida tuleb teha, et seda jätkuks," lausus maaeluminister Urmas Kruuse.