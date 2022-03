Viljandi Tuleviku peatreeneri Indrek Ilvese sõnul võeti küll vajalikud kolm punkti tabelisse, ent rahule ta rabeda mängupildiga ei jäänud. "Väga tahtsime alustada kolme punkti ja võiduga, ühtlasi teadsime, et Pärnu on sedasorti meeskond, keda peaksime võitma, kui tahame liigasse püsima jääda. Aga poleks uskunud, et esimene mäng nii rabe tuleb," nentis Ilves. "Ei teagi, kas oli liiga palju ülemotiveeritust. Olgugi et väravad on boonuseks, siis päris rahule mängupildiga ei saa jääda."