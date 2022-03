Viktoria Pustovalovale meeldib kraanajuhi töö juures kaunis vaade ja et linnud tulevad vahel seltsi otsima. FOTO: Marko Saarm

Läheneva naistepäeva puhul meenutame, et naisi töötab sellistel ametikohtadel, mida esmapilgu tähelegi ei pane. Mitte sellepärast, et nad töötaks kuskil peidus. Ei. Nad töötavad lihtsalt väga kõrgel. Viljandi kõige kõrgemal ametikohal on praegu torn­kraanajuht Viktoria Pustovalova, kel tuleb igal hommikul tööle jõudmiseks ronida 44 meetrit.