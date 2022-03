Aastaid Ukrainas elanud Rudo Puks kasvatab seal ukrainlannast abikaasale Olenale kuuluval põllulapil viinamarju, sparglit, kultuurmustikaid, linnukirsse ja rabarberit, mida külarahvale müüb. Nemad ostavad naabritelt tomateid ja muid asju. Kõik kasvab Rudo Puksi sõnutsi väetiseta, nii et mühiseb. Olena Puks teeb tikandeid müügiks, aga hariduselt on ta hoopis matemaatikainsener. «Mul on väga tark naine,» kiidab mees.