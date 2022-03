Lipu sõnad on kooskõlas meeskonna tegudega platsil. Küsimuse peale, millest praegune hea hoog tuleneb, vastas peatreener: "See on nüüd see koht, kus pidi juhtuma hakkama. Ütlesin juba hooaja algul, et kohe esimeste mängude najal ei saa järeldusi teha. Meil on väljakul suuresti uus võistkond ja algul tuli paar tööõnnetust. Andke aega atra seada, küll me selle rütmi leiame. Praegu oleme selle leidnud."