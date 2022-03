«Toorainekraanid on kinni. Mõneks kuuks meil jätkub, aga kui asi ei lahene, siis jäämegi seisma. Lepinguid on piisavalt, aga pole millestki toota,» nentis Viljandi Metalli Gruppi kuuluvate VMT Tehaste ja VMT Ehituse juhatuse liige Indrek Jõgisoo. Tema hinnangul on suve keskpaigaks materjalivarud otsas ning selleks ajaks on tingimata kusagilt uut toorainet vaja saada.