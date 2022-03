Kehtiva vastuvõtukorra põhjal eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete järgi Viljandi linn. Kui kooli soovijaid on rohkem kui õppekohti, määrab komisjon lapsele kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.