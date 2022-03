Siseministeeriumi pressiesindaja Veiko Pesur ütles, et Eesti ja Läti vahel luuakse neli kontrolliga piiripunkti, millest kolm on Valgas ja üks Iklas. "Piirikontrolli ajutise taaskehtestamise ajal on lubatud piiripunktide vahel riigipiiri ületada tavapärasel viisil," selgitas ta. "Piiri ületavaid väiksemaid teid ei suleta, kuid patrullid võivad ka väiksematel teedel riiki sisenejaid peatada, inimeste andmed talletada ja abivajajaid aidata."