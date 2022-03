Algas noorte pillimängijate registreerimine etnolaagritesse

26. Eesti Etno laager kestab kaunis Kõpu mõisahoones 14 päeva, 19. juulist 1. augustini. Laager on mõeldud noortele vanuses 16–30 eluaastat, kokku oodatakse sinna 60–70 osalejat ja viit juhendajat.

Laagri korraldaja Margit Kuhi ütles, et praeguses heitlikus maailmas on Eesti Etno kokkusaamiseks, kus eri maade muusika ja oma juurtega ühenduda kõige mõjuvõimsamal ning sügavamal viisil. "Sedasi on võimalik kogeda elu ilusamat külge ja mõista eri kultuuride rikkust," sõnas ta.