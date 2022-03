Esimene koroonaviirusest tingitud eriolukord 2020. aastal ning sellega kaasnenud sulgemine oli aastaid Lossi tänav 28 aadressil vanaraamatupoodi pidanud Mai Palo sõnutsi tegelikult igati teretulnud: see andis aega rahulikult kollektsiooni korrastada ning välja otsida kõrge redel, et teha puhtaks ka kõrgete riiulite kõige ülemine osa. Teatud majanduslik kahju sellega muidugi kaasnes, aga poekest on Mai Palo pidanud hobi korras ning mingit kasumit pole ta sellest kunagi lootnudki saada.