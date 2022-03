Esmaspäeval peeti Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni erakorraline istung, millel omavalitsusjuhtidele andis suuniseid regionaalse kriisikomisjoni esimees Margo Klaos. Muu hulgas ütles ta, et Vene agressioon ja rünnakud elamupiirkondadele Ukrainas on tõstatanud küsimused varjendite kohta Eestis. Klaos nentis, et spetsiaalseid varjendeid siin ei ole. «Eestis on varjumiskohtadeks sobivaid hooneid ja rajatisi, kuid kokkuleppeid nende kasutamiseks veel ei ole,» lausus ta. Nüüd kavatsetaksegi varjumiskohad välja uurida ning seda teeb päästeamet koos omavalitsustega.