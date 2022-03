Viljandi avatud noortetoa noorsootöötaja ja maleva koordinaator Liis Särg ütles, et oma panust andma on oodatud kõik ettevõtted, kes vähegi saavad 13–18-aastastele noortele sobivat tööd pakkuda. «Suvise töömaleva noortele sobivad heakorratööd, lihtsamad abitööd või laotööd, taimede istutamine ja rohimine ning saagikoristus põllumajandusvaldkonnas,» loetles ta ja lisas, et eelmisel malevasuvel said tänu ettevõtetele noored väärt töökogemuse näiteks toidukauplustes, kultuurmustikapõllul, piparmündipeenraid rohides, põdrakanepit korjates või puid ladudes.