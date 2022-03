«Mõte oli selline, et kuna me nagunii lainelist põrandat teeme ja loodetavasti saab teine CNC-pink varsti tööle, siis läheb edasi ladusalt ja võtame laineliste laudadega saunad ka juurde,» lausus Rull ja märkis, et eks ettevõtluses ole praegu keerulised ajad. Ühelt poolt räsib endiselt koroonaviirus ja Venemaa alustatud sõda Ukrainas toob järjest enam teadmatust. «Elame päev korraga.» Ta rääkis, et raskustega on ettevõte jõudnud küllaga silmitsi seista, kui näiteks möödunud sügisel tuli Venemaalt saabuvat tooret pikalt oodata. «Eks see nii ongi, et kui on lihtne aeg, oskab igaüks äri teha, aga see, kes tõeliselt oskab, tuleb välja keerulisel ajal.»